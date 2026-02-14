Gela-Acireale, vanto e gloria in palio al “Vincenzo Presti”

La rivalità tra Gela e Acireale è nota ormai da decenni e ogni partita in programma fra le due va rigorosamente cerchiata in rosso sul calendario.

Gela. La bruciante sconfitta nel primo confronto stagionale tra Gela ed Acireale non è ancora andata del tutto giù ai tifosi biancazzurri. L’unico modo per rimediare è quello di aggiudicarsi la gara di ritorno.

La rivalità tra le due squadre è nota ormai da decenni e ogni partita in programma fra loro va cerchiata in rosso sul calendario. Nel primo round, risalente al 12 ottobre, a spuntarla è stata la formazione etnea per 2-1, deciso dalla doppietta del gelese Angelo Rechichi.

I tifosi pretendono una rivincita in modo tale da vendicare il ko dell’andata e festeggiare tre punti di grande importanza in ottica salvezza, ogni domenica più vicina visto il buon rendimento del Gela ed i tanti passi falsi delle squadre che occupano il riquadro di destra.

Il grande ex, tra i protagonisti di domani, è Andrea Petta, che l’anno scorso ha militato tra le fila dell’Acireale contribuendo in maniera determinante al mantenimento della categoria. Un gol, l’anno scorso, per l’ex Siracusa con la divisa granata, mentre con il Gela ha già raggiunto quota tre marcature tra quella contro il Savoia e la doppietta contro la Sancataldese.

Ci si aspetta un “Vincenzo Presti” gremito di sostenitori tra gradinata e curva per fronteggiare gli etnei, in cerca di punti visti gli attuali connotati della classifica del girone I, che vedono al sedicesimo posto il club di Di Mauro. Appuntamento alle 15:30 per il fischio d’inizio dell’incontro.