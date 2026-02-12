Gela-Acireale, la sfida fra rivali va oltre i semplici tre punti

Un successo avvicinerebbe ulteriormente il Gela ad una salvezza da ipotecare il prima possibile, con le squadre del riquadro di destra che faticano a liberarsi dalle sabbie mobili.

Gela. Manca sempre meno alla gara di cartello di domenica che vedrà protagoniste Gela ed Acireale, che godono di situazioni di classifica ben diverse. Il club biancazzurro, al settimo posto con trentatré punti e distante ben dodici lunghezze dalla zona rossa del girone, naviga in acque tranquille. Ben più precarie, invece, le condizioni del club granata, nel pieno dei playout con ventuno punti. Tre gli allenatori cambiati in stagione dagli etnei, che non hanno mai trovato continuità di risultati e sono lontani cinque lunghezze dal dodicesimo posto occupato dalla Vibonese. L’ultimo sorriso risale alla sfida del 30 novembre vinta, a sorpresa, in casa della Nissa per 3-1. Da allora quattro ko e cinque pareggi per l’Acireale, a rischio retrocessione dopo una stagione opaca.

La gara d’andata ha visto trionfare gli acesi, vittoriosi in rimonta per 2-1 in virtù della doppietta del difensore gelese Angelo Rechichi.

In palio domenica molto più dei semplici tre punti. Il Gela è chiamato a vincere davanti alla propria gente soprattutto per vendicare la sconfitta dello scorso ottobre, oltre che per riscattare l’amaro ko di domenica in casa della capolista Nuova Igea Virtus. Un successo avvicinerebbe ulteriormente i biancazzurri ad una salvezza da ipotecare il prima possibile, con le squadre del riquadro di destra che faticano a liberarsi dalle sabbie mobili e muovere la classifica.

“I ragazzi sanno quali sono le partite a cui tiene maggiormente la città e le prestazioni contro Nissa e Sancataldese ne sono la prova - ha dichiarato Giuseppe Misiti ai microfoni di Bar Sport -. Domenica è importante, a prescindere dall’avversaria, perché una vittoria ci permettono di avvicinarci alla salvezza. Dobbiamo giocare col coltello tra i denti e cercare di raccogliere questi tre punti”.