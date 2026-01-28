Gela a sostegno di Niscemi: Di Stefano, "pronti a concedere aree per la ricostruzione"

L'amministrazione comunale gelese ha avanzato proposte

Niscemi. Non solo una solidarietà formale. L'amministrazione comunale di Gela, questa mattina con il sindaco Terenziano Di Stefano e l'assessore Valeria Caci, è stata al tavolo del centro operativo, in municipio a Niscemi. Sindaco e assessore, insieme ad altri esponenti istituzionali gelesi, hanno avanzato precise proposte. "Siamo pronti, nell'ambito dello stesso distretto socio-sanitario, a dare la disponibilità per il trasporto dei disabili niscemesi che sono utenti dei nostri centri di riabilitazione", ha spiegato il sindaco Di Stefano. Tra le proposte, la piena disponibilità degli immobili confiscati alla mafia e delle strutture di housing sociale, presenti a Gela, e che potrebbero essere utili alla comunità niscemese. Il sindaco Massimiliano Conti, dopo l'incontro con il premier Giorgia Meloni, che ha acquisito dati e numeri sulla frana in corso, ha spiegato che bisognerà pensare anche a una Niscemi da rifondare. L'amministrazione comunale gelese, al tavolo di oggi, si è detta pronta a cedere aree a ridosso tra Gela e Niscemi, per la ricostruzione.