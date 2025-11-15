Gela, a Paternò l’esordio del neo tecnico Misiti

I tifosi residenti nella provincia di Caltanissetta saranno costretti, per l’ennesima volta, a seguire da casa l’impegno in trasferta dei propri beniamini, in programma per le 14:30.

Gela. Un Gela decimato da squalifiche e partenze sarà di scena domani allo stadio “Falcone Borsellino” di Paternò alle 14:30. Sarà l’esordio di Peppe Misiti sulla panchina biancazzurra in Serie D, visto che il tecnico ha già avuto modo di conoscere la città guidando squadre in categorie inferiori negli anni passati. L’ex difensore dovrà fare i conti con una squadra a ranghi ridotti e completamente rimaneggiata. Non saranno a disposizione Sarao, Sartore e Benassi, che hanno abbandonato la nave e non sono ancora stati sostituiti, e non potranno essere convocati neanche Aperi e Giuliano per squalifica. Rimarrà ai box anche Bollino, ancora out per infortunio. Tante defezioni per il neo tecnico, che dovrà cavarsela con un organico privo di certezze ed alla ricerca di conferme e di fiducia. Il Paternò, sulla carta, è una delle squadre più abbordabili dell’intero girone, anche se le sconfitte rimediate da Maltese e compagni contro Sancataldese ed Acireale hanno dimostrato che nessun confronto va preso con leggerezza, con la zona play out che si avvicina ogni domenica di più e molte delle squadre al suo interno che stanno cambiando marcia e risalendo la china. Di contro, la squadra di Mascara ha ottenuto tre preziosi punti nelle ultime tre partite al cospetto dell’Athletic Palermo, vincendo in casa per 3-2. Domenica scorsa, però, gli etnei hanno rimediato un pesante e rotondo 3-0 in casa dell’Enna, che ha trionfato sul velluto contro i rossazzurri. Ben otto dei nove punti raccolti dal Paternò sono arrivati in casa, frutto di due vittorie, due pareggi ed una sconfitta. L’unica squadra a violare il “Falcone-Borsellino” è stata la Nuova Igea Virtus. Dirigerà la sfida Manuel Monti della sezione di Como. Ricordiamo che è stata vietata la vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Caltanissetta, costretti per l’ennesima volta a seguire da casa l’impegno in trasferta dei propri beniamini, in programma per le 14:30.