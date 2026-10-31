SERIE D Gela a Modica in cerca del primo acuto fuori casa: riflettori puntati sul grande ex Flores Heatley

Quella di domenica sarà la sfida di Kayro Flores Heatley, che nell'unica gara giocata con il Gela dal suo ritorno in biancazzurro ha messo a segno due reti, una più bella dell'altra.

Gela. Con rinnovato entusiasmo, il Gela si prepara per la delicata trasferta di domani, che vedrà i biancazzurri protagonisti sul campo del Modica. Orfani di Maltese - squalificato per cinque giornate dopo l'espulsione rimediata contro il Licata -, Camilleri e compagni saranno protagonisti nell'impianto rossoblù per cercare il primo successo fuori casa della propria stagione dopo le sconfitte sui campi di Sambiase, Siracusa e Digiesse PraiaTortora e dopo il pareggio al "Luigi Razza" di Vibo Valentia.

L'impressione, a margine delle ultime due partite, è che domani le cose possono prendere una piega nettamente diversa rispetto, soprattutto, ai primi impegni esterni: il Gela sarà ospite di un Modica reduce da due sfortunate trasferte consecutive - terminate con la vittoria delle compagini avversarie - e dal successo di misura in Coppa Italia contro il Licata. Un successo che potrebbe dare morale agli uomini di Raciti ma che potrebbe anche arrecare ulteriore stanchezza.

Quella di domenica sarà la sfida di Kayro Flores Heatley, che nell'unica gara giocata con il Gela dal suo ritorno in biancazzurro ha messo a segno due reti, una più bella dell'altra. L'attaccante ha svolto la fase di preparazione proprio con il Modica, che lo ha poi lasciato partire dopo un bottino da sei presenze e zero gol che non ha convinto la società. Domani, l'attaccante italo-nicaraguense avrà la possibilità di "vendicarsi" sportivamente della sua ex squadra e di regalare altri sorrisi ai propri tifosi, che domenica lo hanno riaccolto calorosamente. Il classe '98 - così come tutta la squadra -, dovrà però fare a meno degli assist di Maltese, che domenica scorsa lo ha servito in entrambi i gol segnati.