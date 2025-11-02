Gela a bocca asciutta anche a Milazzo: decisiva la rete di Dall'Oglio

Quinta sconfitta nelle ultime sei per i biancazzurri, che rimangono a tredici punti in classifica e mancano l’aggancio alla zona playoff.

Gela. Disfatta biancazzurra allo stadio “Marco Salmeri” di Milazzo. Quinta sconfitta nelle ultime sei sfide in Serie D per il Gela, che si fa superare di misura dai padroni di casa, che festeggiano i tre punti con il proprio pubblico per 1-0. Decisiva la rete su punizione di Dall’Oglio al 21’, che calciando a giro su punizione ha aggirato la barriera e piazzato la sfera all’angolino. Da lì in poi qualche azione pericolosa ma non concretizzata dalla squadra di Cacciola. Al 95’, poi, proprio il tecnico biancazzurro e l’allenatore rossoblù Catalano sono stati espulsi dal direttore di gara dopo un parapiglia nato in seguito ad una brutta scena antisportiva. La panchina del Milazzo, durante una delle ultime manovre offensive del Gela, ha lanciato in campo un altro pallone al fine di interrompere l’azione biancazzurra o quantomeno disturbare Sarao e compagni. Gelesi che rimangono a quota tredici punti in classifica e mancano l’aggancio alla zona playoff.

Milazzo-Gela 1-0, il tabellino

Milazzo: Mileto, La Spada (83' Scolaro), Greco, Corso, Dall'Oglio (89' Currò), Vaiana (76' Salvo), Pipitone (76' Franchina), Dama, Curiale, Moschella, Giunta. A disposizione: Quartarone, Greco, Verdura, Bosetti, Di Francesco. Allenatore: Gaetano Catalano.

Gela: Colace, Giuliano (96' Siino), Ferrigno, Sbuttoni, Vincenzi (54' Maltese), Giacomarro, Gigante (60' Tuccio), Petta, Marino (46' Martinenko), Mbakogu (73' Cangemi), Sarao. A disposizione: Minuss, Argentati, Panzera, Sclafani. Allenatore: Gaspare Cacciola.

Marcatori: 21' Dall'Oglio

Note: Ammoniti 11' Giacomarro, 17' Petta, 40' Dama, 42' Curiale, 45+2' Greco, 75' Dall'Oglio. Espulso 82' Moschella.

Milazzo-Gela 1-0, la cronaca

Termina al 98' la sfida fra Milazzo e Gela. Vittoria di misura per i padroni di casa e pubblico rossoblù che festeggia la quarta vittoria in Serie D dei propri beniamini. Quinta sconfitta nelle ultime sei gare, invece, per il Gela.

97' - Sugli sviluppi di un calcio di punizione Sbuttoni in scivolata centra in pieno la traversa. L'assistente alza la bandierina.

95' - Brutta scena allo stadio "Salmeri". Mentre il Gela si spinge in avanti la panchina del Milazzo getta in campo un altro pallone. Ne nasce un parapiglia e i due allenatori Cacciola e Catalano vengono espulsi dall'arbitro.

92' - Nonostante la superiorità numerica il Gela concede un contropiede ai padroni di casa. Sbuttoni fa buona guardia su Scolaro.

Il direttore di gara concede cinque minuti di recupero.

86' - Conclusione violenta da parte di Giacomarro che cerca da fuori area il gol del pareggio. La difesa si rifugia in corner.

82' - Espulso dal direttore di gara Moschella e Milazzo in inferiorità numerica per l'ultima fase della gara.

75' - Traversone rossoblù su cui arriva Moschella, che di testa colpisce in pieno la traversa.

68' - La Spada cerca il tiro in porta ma perde l'attimo e Petta spazza via.

62' - Incursione in area di Giacomarro ma l'esecuzione del suo tiro è pessima, anche a causa delle precarie condizioni del terreno di gioco.

58' - Dama incorna da due passi ma non trova la porta.

56' - Tiro-cross di Martinenko che viene bloccato da Mileto.

53' - Mbakogu tenta di farsi perdonare con una conclusione in acrobazia. La sfera esce di poco a lato.

51' - Erroraccio di Mbakogu, che tutto solo davanti a Mileto se lo divora calciando addosso al portiere.

50' - Giacomarro ci prova da distanza siderale ma la sfera termina sopra la traversa.

46' - Parte forte il Milazzo. La Spada viene servito in area ma non calcia in maniera pulita e non centra lo specchio della porta.

Cambio tra le fila biancazzurre. Martinenko prende il posto di Marino e si stabilizza sulla fascia destra. Passa a sinistra, invece, Gigante.

Duplice fischio del direttore di gara e squadre che vanno negli spogliatoi sul punteggio di 1-0 per il Milazzo. Decide, ai fini del risultato al termine della prima frazione, la rete su punizione al 21' di Dall'Oglio.

45+3' Altra punizione di cui si incarica Sarao e stesso esito di prima, con Mileto che fa nuovamente suo il pallone.

42' - Il Milazzo protesta per un rigore. Curiale cade a terra dopo un presunto contatto con Colace ma il direttore di gara concede il rinvio dal fondo e ammonisce per simulazione l'attaccante ex Catania.

41' - Centrale la conclusione su punizione di Sarao, che non impensierisce Mileto.

38' - Moschella, servito da Curiale, incrocia con il mancino ma la conclusione è debole.

28' - Il Gela cerca insistentemente l'area avversaria ma la difesa di casa risponde bene respingendo le manovre offensive biancazzurre.

21' - 1-0 Milazzo. I mamertini portano il muso avanti grazie alla rete di Dall'Oglio, che su punizione piazza la sfera all'angolino aggirando la barriera.

20' - Doppia opportunità per il Milazzo con La Spada. Prima cerca l'acrobazia ma viene anticipato, poi calcia a botta sicura dal centro dell'area ma viene murato.

12' - Gioco momentaneamente fermo al "Salmeri". Qualche problema fisico per Corso.

5' - Primo corner della partita a tinte rossoblù. La retroguardia del Gela disinnesca bene i tentativi avversari.

1' - Al via allo stadio "Marco Salmeri" la sfida fra Milazzo e Gela.