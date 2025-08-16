Gela, 28 famiglie al buio da giorni: blackout inspiegabile nel condominio “Peretti 1”

Ascensori fermi, scale al buio, acqua razionata: nel condominio “Peretti 1” la quotidianità si trasforma in una lotta per la sopravvivenza.

Gela. Da quattro giorni, nel cuore del Ferragosto, 28 famiglie residenti nel condominio “Peretti 1” di via Ruggero Settimo 1 sono senza energia elettrica. Un disagio che si è trasformato in emergenza: oltre cento persone sono prive di luce, acqua e servizi essenziali, in piena estate e senza alcuna spiegazione ufficiale.

Secondo quanto riferito dal capo condominiale, i pagamenti delle bollette risultano regolari. Tuttavia, la società fornitrice Optima sostiene che sarebbe stato richiesto il recesso del contratto. Una dichiarazione che lascia interdetti i residenti: “Nessuno ha mai chiesto la disdetta”, affermano con fermezza.

Nel frattempo, l’Enel – interpellata per chiarimenti e interventi – non avrebbe fornito risposte né soluzioni, nonostante siano trascorsi già diversi giorni dalla segnalazione. Un residente ha annunciato l’intenzione di adire alle vie legali per il distacco che definisce “immotivato e irresponsabile”.

Le conseguenze sono drammatiche: gli abitanti sono costretti a utilizzare torce per salire le scale al buio, lavare i vestiti a mano e raccogliere acqua da fonti di fortuna per i servizi igienici. “Mi viene da piangere”, racconta una residente. “C’è gente con problemi di deambulazione che vive al quinto piano. Anche chi ha animali domestici è in difficoltà, in condizioni igieniche precarie. Ho diffidato l’amministratore, ma è in vacanza e non ci risponde.”

l caso solleva interrogativi sulla gestione dei servizi essenziali all’interno del condominio “Peretti 1”, dove decine di famiglie si trovano private di luce e acqua in piena estate. In un edificio che ospita persone anziane, disabili e bambini, la mancanza di risposte e interventi tempestivi da parte dei soggetti coinvolti rappresenta non solo un disagio, ma una grave violazione della dignità e del diritto alla vivibilità.

Aggiornamento:

Sul posto, stamattina, si sono recati i carabinieri del locale reparto territoriale che hanno verificato la mancanza di energia elettrica. Inoltre, il capo del condominio, ha fatto sapere che non ha mai smesso di interessarsi della vicenda anche se fuori sede in vacanza.