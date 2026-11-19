Gdf Verona scopre maxi-truffa da 37 milioni su investimenti e criptovalute

VERONA (ITALPRESS) - La Guardia di Finanza di Verona ha eseguito, nell'ambito dell'operazione "Parsimonia", un sequestro preventivo di oltre 37 milioni di euro nei confronti di un cittadino italiano r...

VERONA (ITALPRESS) - La Guardia di Finanza di Verona ha eseguito, nell'ambito dell'operazione "Parsimonia", un sequestro preventivo di oltre 37 milioni di euro nei confronti di un cittadino italiano residente in Bulgaria, ritenuto promotore di un'associazione transnazionale dedita a truffe finanziarie, abusivismo, appropriazione indebita e riciclaggio.

L'organizzazione, operativa in 8 Paesi tra UE ed extra UE, avrebbe utilizzato una rete di 20 persone e 15 società, trust e piattaforme digitali per raccogliere e trasferire illecitamente capitali all'estero.

Secondo le indagini, circa 400 risparmiatori sarebbero stati truffati attraverso piattaforme di trading online e investimenti in criptovalute, con la promessa di rendimenti elevati in tempi brevi e senza rischi.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Verona con la collaborazione di Eurojust e delle autorità internazionali, hanno portato anche al sequestro di disponibilità finanziarie e immobili in Bulgaria, oltre a perquisizioni e acquisizioni di documenti e dispositivi elettronici.

-foto Guardia di Finanza-

(ITALPRESS).