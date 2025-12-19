Gasperini “Scelto progetto Roma e non la Juve perchè più difficile”

ROMA (ITALPRESS) - "Ho preferito il progetto della Roma a quello della Juve perchè era quello più difficile: sono contento di come sia andata". Così il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, ha ape...

ROMA (ITALPRESS) - "Ho preferito il progetto della Roma a quello della Juve perchè era quello più difficile: sono contento di come sia andata". Così il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, ha aperto la conferenza stampa della vigilia del big match contro la Juventus, in programma allo Stadium.

L'allenatore giallorosso questa estate ha scelto la Capitale ma non intende sottovalutare i bianconeri. "La Juve è una grandissima squadra, è forte e ha la possibilità di rinforzarsi con l'intenzione di giocare a massimi livelli, sempre per vincere", ha aggiunto Gasperini. La Roma ha quattro punti di vantaggio sulla Juventus: "Siamo stati bravi, quindici partite sono una buona striscia sulla quale poter avere indicazioni. Non so se siamo tra le più forti, ma i ragazzi sono stati bravi in questo scorcio di campionato in quasi tutte le partite. Ce ne sono state poche in cui siamo stati deludenti".

"Questo gruppo ha motivazioni sempre forti ed è cresciuto anche sotto l'aspetto tecnico e della qualità. La forza sono stati i pochi gol presi, ma nelle settimane abbiamo sempre costruito opportunità e il gol siamo sempre riusciti a trovarlo", ha spiegato ancora il tecnico del team giallorosso.

Poi, sui singoli, Gasperini ha affermato: "Dovbyk non ha ancora recuperato. Si sta allenando da parecchi giorni, ma ha difficoltà a calciare. Hermoso ha un affaticamento, ma speriamo che possa recuperare in tempo. Dybala titolare contro la sua ex squadra? Valuteremo oggi e lo testeremo. Vedremo se è in grado di giocare dall'inizio o per uno spezzone. Ma le motivazioni sono sempre molto alte".

