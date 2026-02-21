Gasperini “Ora i punti pesano di più, non vogliamo cedere il 4° posto”

ROMA (ITALPRESS) - "Contro la Cremonese sarà una partita difficile, in questo momento i punti cominciano a pesare e a contare di più per tutti. Nel girone di ritorno le partite diventano ancora più eq...

ROMA (ITALPRESS) - "Contro la Cremonese sarà una partita difficile, in questo momento i punti cominciano a pesare e a contare di più per tutti. Nel girone di ritorno le partite diventano ancora più equilibrate e difficili. E' chiaro che noi abbiamo mille motivazioni fortissime. Se il campionato finisse ora verremmo premiati e non vogliamo più scendere. Dipende molto da noi, se non sbagliamo diventa difficile per gli altri". E' quanto ha dichiarato l'allenatore della Roma, Gian Piero Gasperini, nella conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Cremonese. Il tecnico dei giallorossi insiste sul quarto posto, specificando che "è un mio obiettivo, per me esiste solo quello, non esiste altro. Ho lasciato la Champions per venire qua e mi manca molto".

Non mancano, però, gli ostacoli nel percorso della Roma, soprattutto legati agli infortuni: "Dybala non farà parte della partita. Sta continuando con le cure. Mi dispiace perchè si sta applicando al massimo per essere presente, ma ha un fastidio che glielo impedisce. Non ci sarà nemmeno Soulè, che è stato fermo tutta la settimana", ha annunciato Gasperini. Viste le numerose assenze, diventano fondamentali anche Venturino e Vaz: "A breve ripartiranno le coppe e torneremo a giocare ogni tre giorni, il tentativo di velocizzare la maturazione è legato a questo, sono le uniche alternative, ma dobbiamo stare attenti a non pretendere troppo - spiega l'ex mister dell'Atalanta -. Venturino gioca in un ruolo in cui eravamo molto carenti e nel tempo ci darà soddisfazioni, Vaz è stato un investimento importantissimo della società e su di lui questo un pò pesa. Ma ha qualità, sarà sicuramente utile per il futuro, dobbiamo capire quanto può esserlo anche nell'immediato". Infine, un commento sul possibile ritorno in società di Francesco Totti: "Non è una questione che ho tirato fuori io e non ne ho parlato con la società, ma, se chiedete a me, Totti è una grandissima risorsa e un'opportunità, la vedo bene. Ma non ho mai avuto contatti".

