Gasperini da ex a Bergamo “Atalanta forte, big scatenate sul mercato”

ROMA (ITALPRESS) - "L'accoglienza a De Rossi è stata molto bella e meritata, ma spero di non ripeterla a fine partita domani. Conoscendo i bergamaschi sarà molto bello salutarci, poi ognuno per sè, senza prigionieri". Lo ha detto ridendo il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, in conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Atalanta (domani, ore 20:45), parlando dell'accoglienza che si aspetta a Bergamo dopo quella riservata dal pubblico giallorosso all'attuale tecnico del Genoa nell'ultima partita all'Olimpico. "E' stata una bella storia, il comune denominatore è stato Antonio Percassi, col quale tutto è iniziato - ha ricordato il tecnico che in estate ha lasciato la Dea dopo nove stagioni sulla panchina -. Siamo andati avanti con rose diverse, siamo sempre cresciuti e c'è sempre stata una grande sintonia. Ad un certo punto la proprietà è cambiata e la figura dell'allenatore è stata considerata diversamente. Ma gli obiettivi sono stati raggiunti. L'Europa League non è stato il punto massimo, la vera anomalia dell'Atalanta è stata aver raggiunto risultati per tanti anni chiudendo sempre i bilanci in utile. Ho lasciato un grande valore, ma ora sono contento di essere arrivato alla Roma", ha aggiunto Gasperini.

Da valutare la situazione in l'infermeria: "Pellegrini e Bailey hanno l'influenza ma sono comunque infortunati. Gli altri si sono ripresi, anche Pisilli dovrebbe recuperare. Hermoso è a disposizione, dobbiamo vedere Wesley che ha un pò di acciacchi. La vigilia è un pò movimentata e dobbiamo fare delle scelte, ma sono convinto che in prossimità della gara recupereremo tutti. Giocare una partita così è una motivazione molto forte". Saranno assenti Ndicka e El Aynaoui in casa Roma e Lookman e Kossounou in casa Atalanta, tutti impegnati in Coppa d'Africa. "Sono quattro giocatori fortissimi, sarebbero stati tutti in campo. L'Atalanta è una squadra forte, costruita per la Champions con una rosa rinforzata e completata. Conosco il valore tecnico e morale di tutti i loro giocatori, ma ho fiducia nella nostra squadra, per quello che stiamo facendo a volte anche in situazione di emergenza", ha aggiunto il tecnico giallorosso.

In questi giorni sta entrando nel vivo il mercato di gennaio: "Questa squadra ha una sua base competitiva. L'obiettivo è diventare sempre più forti e per farlo servono giocatori forti, che possano aggiungere valore. E' un mercato strano, diverso dagli altri anni, perchè le big si stanno scatenando. La competizione è davvero vicina, visto che in pochi punti ci si gioca scudetto ed Europa. Bisogna accettare la battaglia e stare attenti. Tutto fatto per Raspadori dicono in Spagna? E allora chiedete in Spagna", ha concluso dribblando la domanda Gasperini.

