Gasperini “Buona posizione in Europa League ma più concentrati sul Milan”

ROMA (ITALPRESS) - "Domani è una partita molto ravvicinata a quella di domenica col Milan, che sicuramente in questo momento è una partita che ha maggiore attenzione". Gian Piero Gasperini ha messo subito in chiaro le cose nella conferenza stampa che precede la sfida di Europa League tra Roma e Stoccarda.

Nella coppa europea, i giallorossi sono in "una buona posizione (a -1 dall'ottavo posto che vale la qualificazione diretta agli ottavi), sappiamo che vincendo avremmo grosse possibilità di evitare i playoff", ammette il tecnico, ma allo stesso tempo "in questo momento il campionato, per come sono andati i risultati domenica, è ciò su cui abbiamo maggiore attenzione".

Quarto posto a +3 sulla Juventus e con il big match di domenica all'Olimpico per provare a portarsi a una sola lunghezza dal Milan: un'occasione troppo ghiotta per non pensarci. A proposito di obiettivi, quello di vincere l'Europa League non può rientrare tra questi: "Vincere un trofeo in Europa, per le squadre italiane, è diventato un problema. Basta vedere le partite di ieri. Se questo diventa il metro di giudizio, si corre il rischio di essere molto delusi", spiega Gasperini.

Per il tecnico giallorosso l'obiettivo è "migliorarci e crescere, con il mercato o con le partite, per cercare di diventare una squadra migliore e più forte. Poi, quando si avrà la sensazione di essere una squadra forte, allora forse si arriverà a vincere qualcosa".

Poi, l'attualità: "La squadra sta bene, a parte Hermoso e i soliti, e oltre alle assenze dei due nuovi arrivi. Dybala sta bene, è un giocatore recuperato. E' chiaro che gli anni passano e magari sul profilo della velocità rispetto ad anni fa può avere qualcosa in meno, ma riesce a essere un giocatore importante". Un commento anche sul taglio di Bailey ("la decisione di interrompere il prestito è stata determinata da infortuni. E' stata un'esperienza negativa per tutti, è un peccato), prima dell'annuncio di una nuova chance per Ferguson: "A oggi è un giocatore della Roma, ogni occasione per lui è buona per fare delle prestazioni. Ultimamente ne ha fatte di buone, ha fatto anche gol importanti, domani mi aspetto una prestazione in linea con le ultime".

Al fianco di Gasperini Niccolò Pisilli, che ha allontanato le sirene di mercato: "La sessione chiude il 2 febbraio ma sono totalmente focalizzato sulla Roma, sulla partita di domani e su quelle che verranno da qui fino a fine stagione", le sue parole. A dar man forte al suo discorso anche quello di Gasperini, per lui il centrocampista classe 2004 non deve cercare spazio altrove per crescere. "Non c'è bisogno di andare via. La sua esperienza la deve fare qua, deve diventare forte alla Roma. Arriverà il momento in cui diventerà del valore di Konè e Cristante", ha concluso il tecnico della Roma.

