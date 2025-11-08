Quotidiano di Gela

Gara Sprint in Portogallo ad Alex Marquez, preceduti Acosta e Bezzecchi

A cura di Redazione Redazione
08 novembre 2025 15:35
Italia
Italpress
PORTIMAO (PORTOGALLO) (ITALPRESS) - Alex Marquez (Ducati Gresini) vince la Sprint Race del Gran Premio del Portogallo, ventunesimo appuntamento del Mondiale di MotoGp. Lo spagnolo precede al traguardo il connazionale Pedro Acosta (Ktm) e l'Aprilia di Marco Bezzecchi. Più staccato Fabio Quartararo (Yamaha) davanti a Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) e Fermin Aldeguer (Ducati Gresini). Caduta per Nicolò Bulega (Ducati), in pista al posto dell'infortunato Marc Marquez (Ducati), mentre solamente ottavo Francesco Bagnaia (Ducati).

- foto Ipa Agency -

(ITALPRESS).

✅ Fact Check FONTE VERIFICATA
