Galvagno “La coalizione di centrodestra c’è ed è competitiva, le porte sono aperte” / Video

CALTAGIRONE (CATANIA) (ITALPRESS) – “La coalizione di centrodestra c’è e ritengo che sia abbastanza competitiva. Non credo che ci siano preclusioni nei confronti di chi vuole scrivere un programma elettorale che possa avere come punti cardine il ritorno dei giovani, l’attenzione verso il gup infrastrutturale che è sotto gli occhi di tutti. Non c’è una preclusione, anzi ci sono le porte aperte quantomeno da parte mia”. Lo ha dichiarato il presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, Gaetano Galvagno, di Fdi, partecipando all’iniziativa denominata “Liberi e Forti” al Cine-teatro Politeama di Caltagirone e organizzata dal Centro studi “Ti Amo Sicilia”.

