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Galliani ha depositato la sua candidatura alla presidenza della Figc

ROMA (ITALPRESS) - Adriano Galliani ha presentato la sua candidatura alla presidenza della Figc in vista delle elezioni del 14 dicembre. Come apprende l'Italpress, la candidatura è stata depositata ma...

A cura di Redazione Redazione
04 novembre 2026 15:30
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Galliani ha depositato la sua candidatura alla presidenza della Figc -
Italia
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ROMA (ITALPRESS) - Adriano Galliani ha presentato la sua candidatura alla presidenza della Figc in vista delle elezioni del 14 dicembre. Come apprende l'Italpress, la candidatura è stata depositata materialmente da un delegato dell'attuale senatore. L'ex amministratore delegato di Milan e Monza si presenta all'appuntamento elettorale di Roma con il sostegno di Assocalciatori e Assoallenatori e sfiderà l'attuale commissario della Federcalcio Giovanni Malagò. Quest'ultimo, accreditato da undici club di Serie A, ha depositato la propria candidatura nel pomeriggio di ieri.

- Foto Ipa Agency -

(ITALPRESS).

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Fonte:

Verificato il: 04 novembre 2026

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