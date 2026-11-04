Galliani ha depositato la sua candidatura alla presidenza della Figc
ROMA (ITALPRESS) - Adriano Galliani ha presentato la sua candidatura alla presidenza della Figc in vista delle elezioni del 14 dicembre. Come apprende l'Italpress, la candidatura è stata depositata ma...
ROMA (ITALPRESS) - Adriano Galliani ha presentato la sua candidatura alla presidenza della Figc in vista delle elezioni del 14 dicembre. Come apprende l'Italpress, la candidatura è stata depositata materialmente da un delegato dell'attuale senatore. L'ex amministratore delegato di Milan e Monza si presenta all'appuntamento elettorale di Roma con il sostegno di Assocalciatori e Assoallenatori e sfiderà l'attuale commissario della Federcalcio Giovanni Malagò. Quest'ultimo, accreditato da undici club di Serie A, ha depositato la propria candidatura nel pomeriggio di ieri.
- Foto Ipa Agency -
(ITALPRESS).
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Verificato il: 04 novembre 2026