Gabbiano ferito in spiaggia, adesso soccorso: "Tempi lunghi e quasi nessuno risponde"

Gela. L'hanno trovato su un tratto di spiaggia, sul lungomare. Un gabbiano ferito e impossibilitato a riprendere il volo è stato soccorso da Saverio Di Blasi ed Emanuele Amato, presidenti delle associazioni "Aria Nuova" e "Amici della Terra". Hanno subito allertato gli organi preposti ma la filiera degli interventi si è rivelata farraginosa. "Solo i vigili del fuoco, dopo circa un'ora, sono intervenuti, portando via il gabbiano per sottoporlo alla cure necessarie - fanno sapere Di Blasi e Amato - è assurdo però che tutte le altre autorità non abbiano dato seguito alla nostra richiesta". Pare che il gabbiano avesse una zampa visibilmente spezzata.