Timpazzo e gestione Futuro servizio rifiuti, assemblea per rup su gara o nuova società: focus su Tmb e non solo

Non c'è solo il futuro del servizio al centro degli approfondimenti

Gela. Il confronto tra il consiglio d'amministrazione della Srr4 e il commissario giudiziale di Impianti Srr, Marco Valenza, richiesto dal sindaco gelese Terenziano Di Stefano, non si è ancora tenuto. Il primo cittadino, che da diversi mesi ormai è entrato a far parte del cda, presieduto dal sindaco di Delia Gianfilippo Bancheri, ha sottolineato l'esigenza di affrontare diversi punti, organizzativi e non solo, che riguardano il ciclo rifiuti e che progressivamente gli strascichi dell'inchiesta su Timpazzo hanno quasi messo in secondo piano. Lo stesso Di Stefano insiste proprio per una riunione in presenza di Valenza mentre la prossima settimana, però, è in programma l'assemblea della Srr4, società che sovraintende il ciclo rifiuti territoriale. Bancheri ha diramato la convocazione e non mancano i punti che toccano il futuro più o meno prossimo del sistema locale. Va soprattutto nominato il rup che dovrà occuparsi delle procedure per pervenire alla gara d'appalto del servizio nei Comuni Srr oppure alla strutturazione di una nuova società, direttamente controllata dagli enti municipali. Il rapporto diretto tra Srr4 e l'in house Impianti Srr è fuori fuoco normativo ormai da anni e va superato, come indicato in pareri legali e dell'Autorità anticorruzione. Non c'è solo il futuro del servizio al centro degli approfondimenti. Va vagliata pure la situazione attuale del sistema di trattamento meccanico biologico, uno dei punti nevralgici della piattaforma di Timpazzo, che da tempo è sottoposto a interventi di manutenzione che si sono protratti oltre ciò che era stato preventivato. Si dovrebbe ritornare a pieno regime (con una capacità di 183 tonnellate giornaliere), almeno stando alla corrispondenza intercorsa tra Impianti Srr e il dipartimento regionale acqua e rifiuti, non prima del prossimo 9 novembre. Non a caso, una decina di Comuni, esterni all'ambito locale, sono stati dirottati, quanto ai conferimenti di rifiuti della frazione indifferenziata, in altri siti. Potrebbe essere proprio l'assemblea della prossima settimana, oltre alla disamina dei punti all'ordine del giorno, a fare da scenario per affrontare altri temi, data che è prevista la presenza sia del commissario Valenza sia del manager Impianti Grazia Cosentino.