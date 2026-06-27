Futuro Gela, lunedì da dentro o fuori: passaggio di consegne in vista?

Il cambio di proprietà potrebbe permettere al delfino biancazzurro di voltare pagina dopo una stagione estremamente delicata.

Gela. Altra settimana da brividi per il Gela Calcio. Il tempo sta per scadere ma le ultime notizie lasciano spazio all’ottimismo. Lunedì si terrà l’ennesima riunione e, se tutto dovesse andare nella direzione giusta, si potrebbe finalmente arrivare alla firma che sancirà il tanto atteso passaggio di proprietà.

Negli ultimi giorni, la cordata guidata da Melfa si è concentrata sul dialogo con giocatori e staff per trovare un accordo che possa ridurre il pesante fardello debitorio di cui ha parlato ieri ai nostri microfoni lo stesso imprenditore locale. La priorità rimane azzerare i debiti sportivi entro la scadenza fissata, rimandando a dopo la questione di quelli erariali.

L’appello lanciato ieri alla città ha trovato terreno fertile tra i tifosi e la comunità gelese e a breve, come affermato dallo stesso Melfa, verrà reso pubblico un IBAN attraverso cui chiunque voglia contribuire ad aiutare la società potrà farlo.

A prescindere dall’epilogo di questa lunga telenovela, va riconosciuto l’impegno di tutti i protagonisti, tra la nuova proprietà e il sindaco Di Stefano. La stagione da poco volta al termine ha lasciato il segno sull’immagine del club ma un cambio di rotta potrebbe rappresentare l’occasione per voltare pagina e ripartire.

Seppur la priorità rimanga l’iscrizione, iniziano a circolare anche i primi nomi di allenatori e direttori sportivi tra profili di prospettiva e altri più navigati che potrebbero approdare in biancazzurro. Non resta che attendere, con le dita incrociate, con l’auspicio che il delfino biancazzurro possa tornare a nuotare in acque tranquille. Gela sogna e merita altre domeniche di passione e di gloria.