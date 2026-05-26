Futuro Gela Calcio, Di Stefano: “Contatti intensi con diversi interessati”

La nota del sindaco Terenziano Di Stefano in merito al futuro del Gela Calcio.

Gela. Indiscrezioni riguardanti il futuro del Gela Calcio confermate dal sindaco Terenziano Di Stefano, che attraverso una nota ha comunicato che, entro la prossima settimana, si arriverà alla chiusura di una nuova proposta progettuale sportiva.

“In questi giorni si stanno intensificando i contatti con diversi soggetti interessati al futuro del Gela Calcio. L’attenzione e l’interesse manifestati nascono soprattutto dalla grande passione che la città di Gela continua a dimostrare verso lo sport e verso il calcio, elementi che rappresentano un patrimonio importante per tutto il territorio - scrive il Sindaco -. Sono in corso incontri costanti e costruttivi con l’obiettivo di arrivare, entro la prossima settimana, alla definizione e alla chiusura di una nuova proposta progettuale sportiva seria, ambiziosa e capace di garantire stabilità e prospettive future al calcio gelese. L’intento comune è quello di costruire un percorso condiviso che possa riportare entusiasmo, organizzazione e programmazione, nel rispetto della storia e dell’identità sportiva della città. Seguiranno ulteriori aggiornamenti nei prossimi giorni”.