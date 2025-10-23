Futsal, nasce l’Amo Gela Women: militerà nel campionato di Serie C

Un progetto di inclusione sociale e culturale che regala nuova linfa allo sport gelese, che abbraccerà un progetto che in città mancava da qualche anno.

Gela. Prende forma l’Amo Gela Women, progetto di calcio a 5 femminile con a capo Felice Mezzasalma. Una possibilità per tante ragazze locali di vestire la maglia della propria città e rappresentarla in un campionato vero e proprio, in questo caso quello di Serie C di futsal. La squadra è già stata formata da un importante numero di appassionate gelesi e si stanno unendo anche tante ragazzine che non hanno mai avuto la possibilità di allenarsi esclusivamente fra loro, senza la presenza maschile. Un progetto di inclusione sociale e culturale che regala nuova linfa allo sport gelese, che abbraccerà un progetto che a Gela mancava da qualche anno. A guidare la squadra dalla panchina sarà Angelo Gaccione, mentre Rosario Stracquadanio e Dario Marinetti affiancheranno Felice Mezzasalma nei panni di direttore sportivo e direttore generale.