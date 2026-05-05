Furto sventato all'ex orto Fontanelle, cercava di portare via gli inerti

Tutto il materiale è stato nuovamente scaricato e rimesso a disposizione del cantiere

Gela. Arrivato a bordo di un furgone nel cantiere di riqualificazione dell'ex orto Fontanelle, ha cercato di portare via il materiale inerte, usato per le attività. È accaduto in pieno pomeriggio e a poca distanza da Palazzo di Città. Ad accorgersi di quello che stava succedendo è stato un ispettore della polizia municipale, in servizio in municipio. Ha allertato altri colleghi che sono arrivati sul posto, sorprendendo l'improvvisato ladro, che già aveva caricato buona parte del materiale inerte. Anche il responsabile del cantiere è stato informato e ha raggiunto l'ex orto Fontanelle. Tutto il materiale è stato nuovamente scaricato e rimesso a disposizione del cantiere.