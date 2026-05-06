Quotidiano di Gela

Furto in una trattoria del centro storico, ladri entrati nella notte

I ladri sarebbero riusciti a entrare nell'attività

A cura di Rosario Cauchi Rosario Cauchi
06 maggio 2026 09:27
Furto in una trattoria del centro storico, ladri entrati nella notte -
Gela
Cronaca
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Gela. La scia di furti nelle attività commerciali continua a lasciare segni. Nella notte, è stata presa di mira una trattoria, in centro storico. I ladri sarebbero riusciti a entrare nell'attività portando via denaro e non solo. Sono partiti i rilievi delle forze dell'ordine. Negli ultimi giorni, tra "spaccate" e furti, i ladri hanno ripreso a puntare le attività commerciali.

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