Furto in una trattoria del centro storico, ladri entrati nella notte

I ladri sarebbero riusciti a entrare nell'attività

Gela. La scia di furti nelle attività commerciali continua a lasciare segni. Nella notte, è stata presa di mira una trattoria, in centro storico. I ladri sarebbero riusciti a entrare nell'attività portando via denaro e non solo. Sono partiti i rilievi delle forze dell'ordine. Negli ultimi giorni, tra "spaccate" e furti, i ladri hanno ripreso a puntare le attività commerciali.