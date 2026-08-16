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Furto al MuMe di Messina, rubate quattro opere attribuite ad Antonello

MESSINA (ITALPRESS) - Clamoroso furto al MuMe, il Museo Regionale Interdisciplinare di Messina. Nella serata di ieri, 15 agosto, ignoti sono riusciti a introdursi nelle sale espositive e a sottrarre q...

A cura di Redazione Redazione
16 agosto 2026 11:23
Furto al MuMe di Messina, rubate quattro opere attribuite ad Antonello -
Italia
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MESSINA (ITALPRESS) - Clamoroso furto al MuMe, il Museo Regionale Interdisciplinare di Messina. Nella serata di ieri, 15 agosto, ignoti sono riusciti a introdursi nelle sale espositive e a sottrarre quattro opere attribuite ad Antonello da Messina: tre delle cinque tavole superstiti del Polittico di San Gregorio e una preziosa tavoletta bifronte con la Madonna e il Cristo in pietà, prelevata da una teca blindata.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia di Stato e della Scientifica per i rilievi e l'avvio delle indagini. Il museo resterà chiuso al pubblico oggi domenica 16 agosto per consentire ulteriori sopralluoghi.

Il furto ha pesantemente mutilato il Polittico, datato 1473 e originariamente composto da sei tavole. Particolarmente preziosa la tavoletta bifronte, di appena 16x12 centimetri, acquisita dal MuMe nei primi anni Duemila.

- foto ufficio stampa Museo di Messina -

(ITALPRESS).

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Prima della pubblicazione, la redazione ha verificato e consultato le fonti elencate di seguito per garantire l'accuratezza delle informazioni riportate.

Fonte:

Verificato il: 16 agosto 2026

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