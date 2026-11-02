L'incursione Furti alla Croce rossa, presa di mira anche un'auto: dem, "atti inqualificabili"

È, come abbiamo riferito, la quarta incursione, nell'arco di pochi mesi, che si registra a danno dei volontari della Croce rossa locale

Gela. Questa volta, hanno scavalcato per entrare nell'area interna della struttura della Croce rossa, in via Madonna del Rosario, e hanno puntato a una delle auto in dotazione, che è stata vandalizzata. Poi, i ladri sono entrati negli uffici ma si sono dati alla fuga non appena è scattato l'allarme. È, come abbiamo riferito, la quarta incursione, nell'arco di pochi mesi, che si registra a danno dei volontari della Croce rossa locale. Il gruppo del Pd, con la dirigenza, i consiglieri comunali e gli assessori, soiidarizza con i volontari. "Sono atti inqualificabili che colpiscono sistematicamente un'istituzione come la Croce rossa, sempre presente nei momenti di bisogno della collettività cittadina - fanno sapere i dem - non è più accettabile e siamo convinti che gli organi preposti e le forze dell'ordine individueranno i responsabili".