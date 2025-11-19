Furti alla Cittadella, ladri nell'abitazione di un consigliere comunale

Furto nell'abitazione del consigliere Orlando. Anche un secondo colpo si sarebbe verificato nella stessa zona

Gela. I ladri hanno preso di mira, in questi ultimi giorni, la zona residenziale della Cittadella. Un colpo è stato messo a segno nell'abitazione del consigliere comunale Gaetano Orlando, primario del pronto soccorso dell'ospedale e capogruppo dem. Chi ha agito avrebbe portato via monili, preziosi e anche denaro. Sono state avviate indagini. Un secondo furto, sempre in abitazione, si sarebbe verificato in zona, anche in questo caso con una notevole refurtiva.