Fuoco in un capannone della zona industriale, "non bisogna avvicinarsi all'area"

L'allerta è per tutta la cittadinanza

Gela. Fiamme in un capannone della zona industriale, lungo la strada Sp82 per Niscemi. Il rogo si sta sviluppando. Il sindaco Di Stefano è stato informato. L'allerta è per tutta la cittadinanza. "Si informa la cittadinanza che è in corso un incendio presso un capannone industriale situato nella zona industriale di Gela, in prossimità della Strada Provinciale 82 (SP82) in direzione Niscemi. L’amministrazione comunale, in stretto raccordo con le forze dell’ordine, il Comando dei Vigili del Fuoco, la Protezione Civile e gli organi competenti, raccomanda vivamente alla popolazione di non avvicinarsi all’area interessata, al fine di non ostacolare le operazioni di spegnimento e di mettere in sicurezza le squadre operative. Le autorità stanno monitorando l’evolversi della situazione e sarà cura del Comune fornire aggiornamenti ufficiali tempestivi attraverso i canali istituzionali. Si invita la cittadinanza a mantenere la calma e a seguire esclusivamente le norme ufficiali", fa sapere Di Stefano.