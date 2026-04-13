Fuoco all'area giardino dell'abitazione dell'assessore Di Dio

Sul posto è arrivata la polizia

Gela. Le fiamme hanno danneggiato l'area adibita a giardino nell'abitazione dell'assessore Luigi Di Dio. Si tratta di un incendio doloso. Ci sono danni anche se fortunatamente il rogo non si è esteso all'abitazione. Proprio in via Lipari, sabato, c'era stata l'aggressione agli agenti di polizia durante un'operazione finalizzata al sequestro di rifiuti ingombranti e masserizie in un'area abusivamente adibita da un nucleo familiare.