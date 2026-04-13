Quotidiano di Gela

Fuoco all'area giardino dell'abitazione dell'assessore Di Dio

Sul posto è arrivata la polizia

A cura di Redazione Redazione
13 aprile 2026 08:42
Fuoco all'area giardino dell'abitazione dell'assessore Di Dio -
Gela
Cronaca
Condividi

Gela. Le fiamme hanno danneggiato l'area adibita a giardino nell'abitazione dell'assessore Luigi Di Dio. Si tratta di un incendio doloso. Ci sono danni anche se fortunatamente il rogo non si è esteso all'abitazione. Proprio in via Lipari, sabato, c'era stata l'aggressione agli agenti di polizia durante un'operazione finalizzata al sequestro di rifiuti ingombranti e masserizie in un'area abusivamente adibita da un nucleo familiare.

Continua a leggere su quotidianodigela.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela