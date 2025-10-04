Fuga con la droga e inseguimento, individuato un minore: era riuscito a dileguarsi

È stato arrestato e sottoposto a misura

Gela. La polizia ha tratto in arresto un minorenne in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare. È stato collocato nell'Istituto Penale Minorile. Il provvedimento è del gip del Tribunale per i Minorenni, su richiesta della Procura della Repubblica, per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione, danneggiamento e guida senza patente. Il minorenne lo scorso 15 settembre, alla guida di una Fiat 500 rubata, era fuggito alla Polizia dopo un inseguimento per le vie della città. Il complice, maggiorenne, nell’occorso era stato arresto in flagranza dai poliziotti per gli stessi reati. Nella tarda serata di martedì 15 settembre, due giovani che viaggiavano a bordo di una Fiat 500 sulla strada statale 117 bis Caltagirone-Gela, alla vista della Polizia acceleravano l’andatura allontanandosi a forte velocità. Gli agenti, insospettiti dalla circostanza, dopo essersi messi al loro inseguimento, controllavano la targa del mezzo attraverso il Ced interforze, accertando che lo stesso era stato rubato a Caltagirone. L’equipaggio della Polizia di Stato, postosi all’inseguimento dei fuggiaschi, intimava invano al conducente, odierno arrestato, di fermarsi. Durante l’inseguimento, lungo la strada statale 117 bis, gli occupanti del mezzo in fuga lanciavano dal finestrino un involucro in cellophane contenente 500 grammi di marijuana, recuperato da altro equipaggio della Polizia di Stato fatto convergere nell’occorso in zona. Nel corso della folle corsa in direzione del centro abitato, i fuggiaschi forzavano un posto di blocco, predisposto da altri equipaggi della Polizia di Stato corsi in ausilio ai colleghi, mettendo a repentaglio l’incolumità dei poliziotti, e dopo mezz’ora di inseguimento, dove rischiavano di mettere in pericolo diversi altri automobilisti e persone in transito, arrestavano la marcia in un vicolo cieco. Entrambi gli occupanti abbandonavano il mezzo tentando di dileguarsi a piedi. Uno di essi, il ventenne, veniva bloccato e tratto in arresto, l’autista, invece, riusciva a fa perdere le proprie tracce approfittando del passaggio dato al volo da un motoveicolo in transito. Le indagini condotte dalla Polizia di Stato hanno consentito l’individuazione del fuggiasco e l’emissione della misura cautelare. Dopo le formalità di rito, su disposizione del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica per i Minorenni di Caltanissetta, l’arrestato è stato condotto presso Istituto Penale Minorile di Caltanissetta e messo a disposizione dell’autorita' giudiziaria.