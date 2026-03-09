Fronte del sì al referendum, FdI ha illustrato le ragioni del sostegno alla riforma sulla separazione delle carriere

L'incontro tenuto a Riesi

Riesi. Venerdì scorso, a Riesi, presso la Sala “Scroppo” del Centro Polivalente Comunale “G. Butera”, si è tenuto un incontro pubblico dedicato ad illustrare le ragioni del sì al referendum costituzionale sulla riforma della giustizia, in programma nelle giornate di domenica 22 e lunedì 23 marzo. L’evento è stato organizzato dal circolo di Fratelli d’Italia di Riesi, coordinato dal dott. Nico Riccobene. All’incontro hanno preso parte il senatore Raoul Russo, l’europarlamentare Ruggero Razza, il deputato all’Assemblea Regionale Siciliana Totò Scuvera, la deputata nazionale Eliana Longi, l’avv. Renata Accardi, presidente della Camera Penale di Caltanissetta, e l’avv. Giacomo Ventura, referente per il distretto di Caltanissetta dell’Unione Camere Penali. Preliminarmente all’avvio dei lavori, ha portato i saluti istituzionali il sindaco del Comune di Riesi, dott. Salvatore Sardella, che ha ringraziato gli organizzatori per aver promosso un momento di confronto e approfondimento su un tema di grande rilevanza istituzionale, sottolineando l’importanza del contributo offerto al dibattito pubblico e dell’attenzione costante dimostrata dagli esponenti del partito nei confronti del territorio. L’incontro ha registrato la partecipazione di numerosi amministratori locali, sia del Comune di Riesi sia delle città limitrofe, oltre a sostenitori e cittadini interessati ad approfondire i contenuti della riforma. Nel corso degli interventi, i relatori hanno illustrato i principali punti della riforma della giustizia oggetto del referendum, soffermandosi sugli aspetti ritenuti più significativi e sulle motivazioni che, secondo i promotori dell’iniziativa, rendono necessario un cambiamento dell’attuale sistema. È stato infine ribadito l’invito alla partecipazione democratica in vista dell’appuntamento elettorale di domenica 22 e lunedì 23 marzo, quando i cittadini saranno chiamati a esprimersi alle urne su una riforma che riguarda un tema centrale per il funzionamento delle istituzioni e per il rapporto tra giustizia e cittadini.