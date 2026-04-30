Franco Gallo nel cuore e in campo, ricordato dagli amici del "calcetto ignorante"

La maglia di Franco è rimasta esposta insieme a una dedicata a lui del suo amato Gela calcio

Gela. Lo sentono ancora lì, in quel campo, insieme a loro. Gli amici del giornalista Franco Gallo non interrompono la tradizione del "calcetto ignorante" del giovedì sera. Questa volta, però, sono scesi in campo con Franco nel cuore. Lui non può più calzare gli scarpini e indossare la maglia arancione, diventata un marchio distintivo. Franco se n'è andato la scorsa settimana e il gruppo del "calcetto ignorante", in serata, è sceso in campo per lui e con lui, anche se tragicamente non c'è più: ha abbandonato il campo troppo presto. Nessuno è voluto mancare all'appuntamento, immortalato da un'immancabile foto di gruppo. La maglia di Franco è rimasta esposta insieme a una dedicata a lui del suo amato Gela calcio.