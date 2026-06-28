Francia, aereo da turismo precipita vicino Nancy: 11 morti
ROMA (ITALPRESS) - Sono undici le vittime dell'incidente aereo avvenuto intorno alle 11, a Tomblaine, un sobborgo di Nancy, dove un aereo da turismo è precipitato in Allende Street a Tomblaine, Lo r...
ROMA (ITALPRESS) - Sono undici le vittime dell'incidente aereo avvenuto intorno alle 11, a Tomblaine, un sobborgo di Nancy, dove un aereo da turismo è precipitato in Allende Street a Tomblaine, Lo riporta il quotidiano "L'Est Rèpublicain". L'apparecchio trasportava un gruppo di persone dirette a un'esperienza di paracadutismo. La polizia ha chiuso la strada e i vigili del fuoco hanno inviato rapidamente sul posto ingenti risorse. L'aereo si sarebbe schiantato vicino ad alcune case, in una zona erbosa a lato di una strada.
- Foto Ipa Agency -
(ITALPRESS).
Fact Check
Prima della pubblicazione, la redazione ha verificato e consultato le fonti elencate di seguito per garantire l'accuratezza delle informazioni riportate.
Fonte:
Verificato il: 28 giugno 2026