Francesco Cafiso, Mario Venuti, jazz, ecosostenibilità e filosofia: rassegna al museo della nave

Prende il via la rassegna artistico-culturale "Note al Museo & Pillole di Mare", un'iniziativa pronta a restituire voce, energia ed emozione allo straordinario patrimonio storico dell'Area Archeologica di Bosco Littorio

Gela. Dal 13 settembre a inizio gennaio, nove appuntamenti esclusivi ed eventi immersivi trasformeranno il Museo dei relitti in un palcoscenico per la grande musica, il pensiero critico e la sostenibilità ambientale. Per oltre venticinque secoli il mare ha custodito in un profondo silenzio i segreti della Nave di Gela, uno dei reperti subacquei più importanti e affascinanti dell'intero bacino del Mediterraneo. Oggi, quel silenzio millenario sta per trasformarsi in musica e narrazione. Prende infatti il via la rassegna artistico-culturale "Note al Museo & Pillole di Mare" (direttore artistico Matilde Casciana), un'iniziativa pronta a restituire voce, energia ed emozione allo straordinario patrimonio storico dell'Area Archeologica di Bosco Littorio. Con un calendario articolato in nove appuntamenti esclusivi (per un totale di 18 turni di spettacolo) da settembre 2026 fino all'inizio di gennaio 2027, il Museo Regionale dei relitti di Gela smette di essere un semplice luogo d'esposizione per divenire uno spazio vivo, esperienziale ed emozionante. Il progetto unisce grandi interpreti della scena musicale italiana, dialoghi filosofici e momenti dedicati alla divulgazione ecologica. Ad aprire ufficialmente i battenti domenica 13 settembre sarà il suggestivo concerto inaugurale del Quartetto Montalbano. L'evento inaugurale adotterà il format immersivo "Eco-Lumina": le sale museali saranno illuminate esclusivamente da centinaia di candele Led ecosostenibili a batteria a freddo, creando un'atmosfera intima, fiabesca e a ridotto impatto ambientale, nel pieno rispetto dei delicatissimi reperti e della struttura museale. Ogni singolo appuntamento della rassegna avrà un proprio linguaggio narrativo e scenografico dedicato. Il palinsesto artistico spazierà dalla musica classica alla musica da camera, dalle colonne sonore cinematografiche al virtuosissimo jazz, fino alle sonorità d'autore e al Gran Concerto Gospel per le festività natalizie. Tra i protagonisti più attesi figurano maestri di fama internazionale come il sassofonista Francesco Cafiso (in duo con il pianista Marco Grillo), il chitarrista solista Francesco Buzzurro e la canzone d'autore con Mario Venuti, affiancati da altri iconici artisti che hanno fatto la storia della musica italiana. La rassegna proporrà inoltre un ricco percorso di riflessione culturale arricchito dalle lectio magistralis di autorevoli filosofi e ospiti illustri del panorama nazionale. Inoltre, la rassegna affiancherà alle esibizioni artistiche la rubrica di sensibilizzazione "Pillole di Mare e Ambiente": brevi interventi curati da biologi ed esperti prima dei concerti, volti ad approfondire la tutela della costa gelese, la protezione delle dune e della biodiversità marina. promuovendo il rispetto dell'ambiente. 13 settembre: Inaugurazione Ecolumina con Quartetto Montalbano (Musica Classica & Colonne Sonore); 27 settembre: Virtuosismo Jazz con Francesco Cafiso & Marco Grillo. 11 ottobre: Chitarra Solista e ritmi mediterranei con Francesco Buzzurro. Ottobre e novembre 2026: Incontri con grandi artisti della musica italiana, mare e lectio magistralis dei filosofi. Dicembre: Grande concerto d'autore con Mario Venuti e Special Event Gospel natalizio. Inizio gennaio: Concerto Epilogo di Capodanno e celebrazione del territorio. In un viaggio lungo quattro mesi, Gela si attesta al centro della proposta culturale e turistica della Sicilia, invitando cittadini, visitatori e appassionati a riscoprire il patrimonio del Mediterraneo attraverso la magia delle arti performative.