Frana Niscemi, Ugl: "Subito risorse e non si abbassi l'attenzione istituzionale"

L'Ugl guarda soprattutto alla sicurezza dei cittadini colpiti e al futuro dell'intera comunità

Niscemi. La frana di Niscemi, in provincia di Caltanissetta, sta concentrando le attenzioni delle istituzioni nazionali e regionali. Sono tanti gli sfollati che non potranno più rientrare nelle loro abitazioni. L'Ugl guarda soprattutto alla sicurezza dei cittadini colpiti e al futuro dell'intera comunità. "È fondamentale che la progettualità per gli interventi venga attivata e realizzata prima possibile, senza perdere tempo e senza che la burocrazia ponga limitazioni - dice il segretario Ugl Caltanissetta Andrea Alario - occorrono risorse ingenti e sostegni per chi ha perso la propria casa. Questa attenzione istituzionale non deve mai scemare, sarebbe un danno enorme per una comunità profondamente toccata da quanto accaduto". L'Ugl sarà vigile, su tutti i fronti. "Gli stanziamenti non vanno messi in discussione e devono avere la priorità - spiega il segretario regionale Ugl Carmelo Giuffrida - Niscemi deve diventare una priorità nazionale. Non si può permettere che la città perda la sua stessa identità".