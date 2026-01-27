Frana Niscemi, prefetto "riattivare viabilità": Cuvato presenta monotematico

A breve, è previsto l'arrivo del presidente della Regione Renato Schifani, che farà il punto sugli interventi in atto

Niscemi. Danni gravissimi e la necessità di ripristinare una viabilità adeguata. Il prefetto di Caltanissetta Licia Donatella Messina, questa mattina, ha fatto visita in municipio a Niscemi. Insieme a lei, il sindaco Massimiliano Conti. A breve, è previsto l'arrivo del presidente della Regione Renato Schifani, che farà il punto sugli interventi in atto. In Provincia, il dem Antonio Cuvato, intanto, davanti a vicende drammatiche per la popolazione niscemese ha avanzato una richiesta di consiglio monotematico proprio sul caso Niscemi. Il fronte della frana preoccupa e la zona rossa è stata posta a 150 metri. Difficilmente le abitazioni all'interno di quell'area potranno essere recuperate.