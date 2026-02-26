Frana Niscemi, Lorefice: "Chiesta commissione di inchiesta parlamentare"

Il senatore M5s Pietro Lorefice adesso passa all'iniziativa istituzionale

Niscemi. Più volte si è recato a Niscemi, per valutare la situazione e confrontarsi con le autorità. Il senatore M5s Pietro Lorefice adesso passa all'iniziativa istituzionale. Ha chiesto la costituzione di una commissione di inchiesta parlamentare, proprio sulla vicenda della frana. “Ho presentato una proposta di inchiesta parlamentare con l’istituzione di una commissione sugli eventi franosi di Niscemi. Ciò che è accaduto non è una mera fatalità, ma una tragedia annunciata che impone chiarezza su cause, prevenzione, monitoraggi e responsabilità. È necessario verificare se tutto ciò che doveva essere fatto per la sicurezza del territorio - dice - sia stato realmente attuato. Lo dobbiamo ai cittadini che non possono continuare a pagare il prezzo di ritardi, sottovalutazioni, omissioni e menefreghismi. Servono verità, trasparenza e scelte concrete per evitare che simili tragedie si ripetano”.