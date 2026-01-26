Frana Niscemi, la politica vicina alla città: "Trovare subito soluzioni e risorse"

La vicinanza della politica

Gela. La politica è vicina alla comunità di Niscemi, per quanto accaduto a seguito della frana che sta profondamente segnando la città. "Il gruppo consiliare di "Una Buona Idea" esprime profonda preoccupazione per la frana che ha colpito il territorio di Niscemi, causando gravi disagi e costringendo numerose famiglie ad abbandonare le proprie abitazioni. Riteniamo che la politica a tutti i livelli istituzionali debba assumersi la responsabilita di intervenire con tempestività mettendo in campo risprse e strumenti utili per affrontare l'emergenza. Auspichiamo un pronto e risolutivo intervento del governo poiché il fenomeno necessita di uno studio e di una soluzione radicale, che implicano risorse economiche adeguate. Tutta la nostra vicinanza ai cittadini di Niscemi costretti ad affrontare questa complicata situazione", fanno sapere i civici. "In queste ore così difficili il mio pensiero va alla città di Niscemi, alla sua comunità e a tutti coloro che, con grande senso di responsabilità, stanno affrontando una delle prove più complesse e dolorose che un territorio possa vivere. La frana che ha colpito la città, costringendo all’evacuazione di tante famiglie, non è soltanto un evento naturale di grande impatto, ma una ferita che tocca profondamente l’intera collettività. In qualità di rappresentante provinciale degli enti locali di FdI esprimo la mia più sentita e sincera solidarietà al sindaco Massimiliano Conti e al presidente del consiglio comunale Chessari, ai quali va il mio pieno sostegno per il difficile compito che stanno svolgendo in un momento tanto delicato. Ma, soprattutto, la mia vicinanza va ai niscemesi: alle famiglie che hanno dovuto lasciare la propria casa, agli anziani disorientati, ai bambini che vivono con paura un cambiamento improvviso, a tutte le persone che oggi si trovano a fare i conti con l’incertezza e la fragilità del presente. La distanza tra gela e niscemi è inesistente,siamo un territorio unico ,con una grande comunità. Niscemi non è sola. È proprio nelle difficoltà che si misura la forza di una comunità e la capacità delle istituzioni di fare rete. Ho fiducia nel Governo nazionale e regionale, che si è già mobilitato grazie all’impegno del ministro Musumeci e del presidente Schifani, determinando l’arrivo del capo della Protezione Civile, salvo Cocina. La Sicilia sta vivendo un periodo difficile ma Insieme, con senso di responsabilità, unità e umanità, si affronterà anche questa dura prova", dice il dirigente FdI Sandra Bennici.