Frana Niscemi, iniziato il briefing tecnico in procura

Niscemi. È iniziato questa mattina, poco dopo le 9:30, in procura a Gela, un briefing tecnico sulle indagini in corso per la frana di Niscemi. Il procuratore capo Salvatore Vella, che insieme al "pool frana" sta conducendo gli approfondimenti investigativi, sta coordinando le attività. In procura, sono arrivati anche i tre consulenti nominati per analizzare le cause della frana. Pm, consulenti, poliziotti e vigili del fuoco, nelle prossime ore, dovrebbero condurre primi sopralluoghi, partendo dall'area a valle della frana.