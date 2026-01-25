Frana Niscemi, Giudice: "Tutto il consiglio comunale di Gela è vicino alla comunità niscemese"

La vicinanza del consiglio comunale di Gela

Niscemi. Quanto sta accadendo a Niscemi viene valutato con molta attenzione in città. Il presidente del civico consesso Paola Giudice esprime la propria vicinanza, a nome del consiglio comunale. "Desidero esprimere piena solidarietà e vicinanza, a nome del Consiglio comunale, alla città di Niscemi, duramente colpita dal grave fenomeno franoso che continua a interessare il territorio. Il fronte della frana, purtroppo, non si arresta e nelle ultime ore la situazione si è ulteriormente aggravata lungo la strada provinciale 10, recentemente chiusa al transito a causa dei continui cedimenti. Le immagini che giungono sono preoccupanti: il terreno e il manto stradale presentano fratture profonde, con il concreto rischio di coinvolgimento di alcuni immobili e potenziali ripercussioni sulla sicurezza dei cittadini. Di fronte a una emergenza di tale portata, è fondamentale che le istituzioni facciano fronte comune. Auspichiamo interventi tempestivi e straordinari da parte degli enti competenti, affinché si possano garantire la sicurezza delle persone, la tutela delle abitazioni e il ripristino delle infrastrutture danneggiate. Seguiamo con grande attenzione l’evolversi della situazione stringendoci alla comunità niscemese, alla amministrazione locale e a tutti coloro che sono impegnati sul campo in queste ore difficili".