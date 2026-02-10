Frana Niscemi, giovedì i primi sopralluoghi dei pm e dei consulenti

A supporto interverrà anche il reparto Volo della polizia

Niscemi. È sato fissato per l'intera giornata di giovedì il primo sopralluogo a Niscemi dei consulenti tecnici nominati dalla Procura di Gela, dei tre magistrati che si stanno occupando dell'inchiesta e degli agenti della squadra mobile della Questura di Caltanissetta. A supporto interverrà anche il reparto Volo della polizia. Si comincerà, in mattinata, dal fronte frana scendendo verso valle. Poi si risalirà verso il burrone, il fronte frana fino ad arrivare all'abitato di Niscemi. A coordinare, direttamente sul posto, il primo sopralluogo sarà il procuratore Salvatore Vella. I consulenti tecnici che prenderanno parte ai rilievi sono tre professori dell'università di Palermo: Chiara Cappadonia, docente di Geologia applicata e Geologia tecnica, Maurizio Gasparo Morticelli, docente di Geologia strutturale, ed Edoardo Rotigliano, docente di Geomorfologia. I tre magistrati, i consulenti tecnici della Procura di Gela e personale della Squadra mobile della Questura di Gela e del Commissariato di Niscemi effettueranno foto e rilievi non soltanto del fronte frana, ma anche dell'area a valle e del centro abitato. Con il reparto Volo della polizia verranno fatte delle riprese aeree, soffermandosi su quei punti d'interesse geologico che verranno indicati dai consulenti nominati nei giorni scorsi dal procuratore Salvatore Vella. Prosegue intanto l'acquisizione di documentazione cominciata lo stesso giorno in cui è stato aperto il fascicolo d'inchiesta che ipotizza i reati di disastro colposo e danneggiamento seguito da frana. I magistrati e la polizia continuano ad acquisire incartamenti che vengono ritenuti utili a comprendere se potevano essere adottate delle contromisure per fermare la frana, dopo il primo episodio del 1997, o se addirittura è stato fatto qualcosa che ha aggravato il dissesto idrogeologico.