Frana Niscemi, Fratoianni in città: "Le risorse si prendano da opere inutili come il Ponte"

Niscemi. "È giusto che la gente di Niscemi chieda subito risposte e fondi per essere ristorata dei danni subiti. Per noi, le risorse si possono subito prendere usando i fondi previsti per opere inutili, come il Ponte sullo stretto, parliamo di almeno quattordici miliardi". Lo ha detto il parlamentare nazionale e leader di Alleanza Verdi Sinistra Nicola Fratoianni, che a Niscemi ha incontrato il sindaco Massimiliano Conti e condurrà un sopralluogo in zona rossa. Fratoianni, accompagnato anche dal segretario regionale di Avs Pierpaolo Montalto, ha avuto modo di parlare con alcuni cittadini, davanti al municipio. "La grande opera pubblica della quale ha bisogno l'Italia è la messa in sicurezza e il risanamento del territorio - ha detto inoltre - i danni del ciclone Harry e la frana di Niscemi necessitano di risorse assai maggiori. Il governo deve avere delle priorità e per noi queste sono priorità assolute". "Quello che sta accadendo non è casuale è frutto di un cambiamento climatico che crea sconvolgimenti ovunque - ha detto ancora Fratoianni - ci sono poi aree, come questa, che necessitano di miglioramenti infrastrutturali. Non è possibile che per arrivare da Catania a Niscemi, al netto delle interruzioni, ci vogliano due ore".