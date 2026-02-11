Frana Niscemi, domani pm coordinano briefing tecnico: poi sopralluogo

Verranno acquisti rilievi e dati

Niscemi. Domani, iniziano i primi accertamenti sul posto condotti dalla procura di Gela, che sta portando avanti un'ampia indagine sulle cause della frana di Niscemi e sulle possibili omissioni. Proprio domani mattina, il procuratore capo Salvatore Vella e i pm del pool frana, a Gela, faranno il punto della situazione, nel corso di un briefing operativo. Poi, ci sarà il trasferimento, insieme ai consulenti tecnici, ai vigili del fuoco e alla polizia (che partecipano al briefing), a valle del fronte frana. Verranno acquisti rilievi e dati. Pm, tecnici e forze dell'ordine arriveranno successivamente a Niscemi.