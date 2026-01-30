Frana Niscemi, Cucinotta: “Stiamo organizzando una raccolta fondi con attori e l’Associazione siciliani nel mondo”

A cura di Redazione 30 gennaio 2026 16:26

ROMA (ITALPRESS) – “Mi sono messa a piangere quando ho visto le immagini di Niscemi”. Così Maria Grazia Cucinotta a RaiNews24. “So cosa significa comprarsi una casa con tanti sacrifici. E perdere tutto da un momento all’altro deve essere terribile. Con altri colleghi e l’Associazione Siciliani nel mondo – dice l’attrice e produttrice – stiamo organizzando una raccolta fondi per restare vicino alla nostra terra. In questo momento nessuno deve sentirsi solo”. -Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).