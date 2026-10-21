Frana Niscemi, città scende di nuovo in piazza: corteo domenica, "non ci sentiamo sicuri"

Il corteo, partendo da largo Spasimo, costeggerà la zona rossa e arriverà in piazza Vittorio Emanuele

Gela. A nove mesi dalla frana dello scorso gennaio, a Niscemi i cittadini scendono di nuovo in piazza. Lo faranno domenica 25 ottobre, dalle ore 16, con partenza da largo Spasimo. Comitati, sfollati e semplici cittadini, ribadiscono di “pretendere i loro diritti”. “Non ci sentiamo sicuri”, questo è il monito che viene lanciato dagli organizzatori del corteo che segue la manifestazione tenutasi in concomitanza dei ventinove anni dalla frana del 1997. “I lavori di consolidamento e messa in sicurezza devono partire subito”, aggiungono. Le richieste vengono confermate e riguardano “la messa in sicurezza del territorio, un osservatorio permanente, un cronoprogramma preciso dei lavori, il riconoscimento dei sussidi anche per gli immobili privi di sanatoria, l'attribuzione del contributo di autonoma sistemazione anche per chi non aveva residenza e una maggiore trasparenza in merito alle condizioni idrogeologiche delle aree colpite e non solo”. Il corteo, partendo da largo Spasimo, costeggerà la zona rossa e arriverà in piazza Vittorio Emanuele.