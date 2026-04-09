Frana Niscemi, Ciciliano al comitato: "Fondi a breve e monitoraggio fino al 2027"

Il comitato ha espresso la preoccupazione di chi ha potuto fare rientro nelle proprie abitazioni ma che comunque si sente ancora insicuro

Niscemi. "Tempi celeri per i fondi destinati agli sfollati e a chi ha subito danni dalla frana". Lo ha detto il commissario Fabio Ciciliano, a Niscemi, incontrando il comitato "Evento franoso", che raggruppa gli sfollati. "Una presenza concreta che ha riacceso la speranza in un momento ancora segnato dall’incertezza. Il prefetto Ciciliano ha rassicurato i presenti sulla disponibilità e sull’utilizzo dei fondi già stanziati, confermando che le risorse ci sono e saranno impiegate in modo mirato, sulla base degli studi scientifici in corso. A supportare le decisioni operative è l’intera macchina della protezione civile, affiancata dalle analisi del professor Nicola Casagli, massimo esperto nazionale in materia di frane e dissesto idrogeologico. Solo a partire da questi studi, rigorosi e in via di completamento, potranno essere avviati i lavori di messa in sicurezza del territorio", fanno sapere dal comitato. Sui ristori economici, Ciciliano ha riferito che "si è in attesa degli emendamenti al decreto legge n.25, che il governo discuterà nei prossimi giorni: una volta approvati, si potrà finalmente dare avvio alle procedure di indennizzo". Il comitato ha espresso la preoccupazione di chi ha potuto fare rientro nelle proprie abitazioni ma che comunque si sente ancora insicuro, a causa della vicinanza al fronte della frana. "Sulla base delle valutazioni tecniche finora effettuate, le aree in cui è stato consentito il rientro sono abitabili e vivibili in condizioni di sicurezza. La convivenza con il fenomeno franoso sarà una realtà con cui fare i conti nel lungo periodo, ma ciò non significa vivere nel pericolo", dicono dal comitato. Il commissario ha ribadito che il monitoraggio tecnico andrà avanti "fino almeno al dicembre del 2027". Da quel momento, la competenza passerà alla Regione e al Comune di Niscemi, rappresentato al tavolo dell'incontro dal sindaco Massimiliano Conti.