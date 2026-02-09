Frana Niscemi, "c'è chi ha violato la zona rossa": procura di Gela avvia primi procedimenti a loro carico
A cura di Rosario Cauchi
09 febbraio 2026 19:49
Niscemi. Hanno violato la zona rossa a Niscemi, nelle aree prossime alla frana. I pm della procura di Gela hanno aperto i primi procedimenti a carico di cittadini che appunto hanno trasgredito gli obblighi dell'ordinanza. Qualcuno, pur non essendo residente in quelle aree, ha violato la zona rossa per semplice curiosità. La procura, coordinata dal procuratore capo Salvatore Vella, che già coordina l'inchiesta sulle cause della frana e sulle possibili omissioni, ribadisce che il rispetto dell'ordinanza sindacale di protezione civile è volta a tutelare l'incolumità pubblica.