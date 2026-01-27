Frana e danni a Niscemi, Lorefice: "Il governo nazionale riferisca subito in parlamento"

Il senatore M5s Pietro Lorefice, che ieri ha partecipato a un vertice insieme ad altri deputati e al sindaco Massimiliano Conti, sollecita il governo nazionale

Niscemi. Il caso Niscemi e tutte le gravissime conseguenze che si stanno abbattendo sulla città devono subito essere oggetto di una verifica parlamentare. Il senatore M5s Pietro Lorefice, che ieri ha partecipato a un vertice insieme ad altri deputati e al sindaco Massimiliano Conti, sollecita il governo nazionale. “A Niscemi la situazione è drammatica: famiglie evacuate, scuole chiuse e collegamenti a rischio. Oltre 1.500 cittadini hanno lasciato le proprie case in un territorio classificato a rischio idrogeologico da anni, che richiede interventi strutturali e prevenzione costante. Il governo Meloni e il ministro Musumeci riferiscano in aula sui tempi certi delle azioni e sulle risorse già stanziate e da stanziate per la sicurezza del territorio e la prevenzione del dissesto. Non vogliamo che i riflettori si accendano solo nell’emergenza e poi si spengano: la tutela del territorio deve restare una priorità stabile”.