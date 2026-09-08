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Frana di Niscemi, nuovo sopralluogo di Ciciliano e vertice operativo

Il capo della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, è giunto stamane a Niscemi per fare il punto sulla frana

A cura di Redazione Redazione
08 settembre 2026 18:30
Frana di Niscemi, nuovo sopralluogo di Ciciliano e vertice operativo -
Sicilia
Italpress
Regione
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NISCEMI (CALTANISSETTA) (ITALPRESS) – Il capo della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, è giunto stamane a Niscemi per fare il punto sulla frana che ha devastato il comune del Nisseno lo scorso gennaio. Ciciliano ha presieduto un vertice operativo, alla presenza del sindaco Massimiliano Conti, dopo che una nuova frattura si è aperta nella zona rossa, in via Ustica.

“E’ stata registrata questa fessurazione. Si trova nella zona di sud est. Sarà monitorata”, ha spiegato il Capo della Protezione civile, sottolineando che “non vi sono problemi di incolumità per la comunità. La migliore cosa che possiamo fare è continuare a monitorare soprattutto dal punto di vista geologico”. Ciciliano ha ricordato che sono più di 500 famiglie che hanno perso le case: “Ci stiamo muovendo rapidamente per i ristori da erogare”.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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Verificato il: 08 settembre 2026

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