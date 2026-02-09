Quotidiano di Gela

Frana di Niscemi, 30 interventi di recupero beni dei Vigili del Fuoco / Video

Effettuati 30 interventi di recupero beni, di cui 10 nell'area più critica, permettendo ai residenti di tornare in possesso di effetti personali

09 febbraio 2026 20:41
NISCEMI (CALTANISSETTA) (ITALPRESS) – Prosegue l’impegno dei Vigili del fuoco a Niscemi, nel Nisseno, dove è operativo il nuovo campo base per l’accoglienza del personale proveniente dai comandi dell’isola e di quello locale, al lavoro sul fronte della frana dal 25 gennaio.

Predisposta dagli specialisti USAR – Urban Search and Rescue e del nucleo SAPR – Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto una rete avanzata di monitoraggio: l’incrocio dei dati rilevati ha permesso oggi per alcune ore l’accesso nella fascia tra i 30 e i 50 metri dal fronte di frana, finora inibita a ogni attività per l’alto rischio di crollo. Effettuati 30 interventi di recupero beni, di cui 10 nell’area più critica, permettendo ai residenti di tornare in possesso di effetti personali, fanno sapere i Vigili del fuoco.

