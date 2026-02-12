Frana, concluso briefing in procura: pm, consulenti e forze dell'ordine pronti ai primi sopralluoghi

Concluso il vertice tecnico in procura

Niscemi. In procura, a Gela, si è concluso il briefing tecnico coordinato dal procuratore capo Salvatore Vella, così da fare il punto della situazione sulle attività di verifica e indagine, previste già da oggi, per la frana di Niscemi. Sono in programma sopralluoghi lungo tutta l'area degli smottamenti. Hanno preso parte i pm del "pool frana", i consulenti Chiara Cappadonia, professoressa di geologia applicata e geologia tecnica, Edoardo Rotigliano, docente di geomorfologia, e Maurizio Gasparo Morticelli, che insegna geologia strutturale, i vigili del fuoco e i poliziotti. Nelle prossime ore, condurranno primi sopralluoghi, partendo dall'area a valle della frana.