Forza Italia, Minardo “Proposto un incontro a Roma con Tajani e Schifani, insieme stabiliremo il percorso politico”
Così, all'Italpress, il commissario regionale di Forza Italia in Sicilia, Nino Minardo.
ROMA (ITALPRESS) – “Ho proposto nei prossimi giorni un incontro a Roma alla presenza del segretario nazionale di Forza Italia Antonio Tajani e del Presidente della regione Renato Schifani. Insieme stabiliremo il percorso politico”. Così, all’Italpress, il commissario regionale di Forza Italia in Sicilia, Nino Minardo.
– Foto ufficio stampa Minardo –
(ITALPRESS).
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Fonte:
- https://www.italpress.com/forza-italia-minardo-proposto-un-incontro-a-roma-con-tajani-e-schifani-insieme-stabiliremo-il-percorso-politico/
Verificato il: 07 ottobre 2026