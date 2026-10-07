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Forza Italia, Minardo “Proposto un incontro a Roma con Tajani e Schifani, insieme stabiliremo il percorso politico”

Così, all'Italpress, il commissario regionale di Forza Italia in Sicilia, Nino Minardo.

A cura di Redazione Redazione
07 ottobre 2026 12:30
Forza Italia, Minardo “Proposto un incontro a Roma con Tajani e Schifani, insieme stabiliremo il percorso politico” -
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ROMA (ITALPRESS) – “Ho proposto nei prossimi giorni un incontro a Roma alla presenza del segretario nazionale di Forza Italia Antonio Tajani e del Presidente della regione Renato Schifani. Insieme stabiliremo il percorso politico”. Così, all’Italpress, il commissario regionale di Forza Italia in Sicilia, Nino Minardo.

– Foto ufficio stampa Minardo –

(ITALPRESS).

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Verificato il: 07 ottobre 2026

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